Σποέλστρα για Αντετοκούνμπο: «Μας θυμίζει σε όλους έναν σπουδαίο γκαρντ που έπαιζε για τον Πατ Ράιλι τη δεκαετία του '80»

Ο Έρικ Σποέλστρα μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τους Χιτ.

Οι Χιτ πήραν τη νίκη κόντρα στους Ράπτορς με 1029-105 στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της ομάδας από το Μαϊάμι.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση, ο προπονητής των Χιτ, Έρικ Σποέλστρα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα «αστέρα», συγκρίνοντάς του με τον Μάτζικ Τζόνσον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έρικ Σποέλστρα:

«Το μέγεθος, το όραμα και η ικανότητά του να τα καταφέρνει με τους αριθμούς στους σουτέρ είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

O τρόπος που έπαιξε με την μπάλα στα χέρια του και την έστειλε, (ο Γιάννης) μας θυμίζει σε όλους έναν σπουδαίο πόιντ γκαρντ που έπαιζε για τον Πατ (Ράιλι) τη δεκαετία του '80 ( Μάτζικ Τζόνσον)»

