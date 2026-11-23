Ο Έρικ Σποέλστρα παρουσίαστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν έπαιξε κόντρα στους Θάντερ.

Σε τρομερή κατάσταση παραμένουν οι Χιτ το τελευταίο διάστημα και το κοντέρ γράφει 7 σερί νίκες. Το Μαϊάμι αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμεινε στα πιτς λόγω τενοντίτιδας, αλλά η ομάδα του Σποέλστρα έδειξε χαρακτήρα για να νικήσει με 123-113 τους Θάντερ.

Μετά το τέλος του ματς ο head coach του Μαϊάμι μίλησε για την κατάσταση του Greek Freak και παρουσιάστηκε καθησυχαστικός για τα επόμενα παιχνίδια.«

«Δεν είναι πολύ μεγάλη η ανησυχία. Ήταν κοντά στο να παίξει σήμερα», ήταν τα λόγια του. Έρχεται και η μεγάλη μάχη κόντρα στους Σίξερς (26/11), οι οποίοι εντυπωσιάζουν και βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής.