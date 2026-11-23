Χιτ: Το update του Σποέλστρα για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο
Σε τρομερή κατάσταση παραμένουν οι Χιτ το τελευταίο διάστημα και το κοντέρ γράφει 7 σερί νίκες. Το Μαϊάμι αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμεινε στα πιτς λόγω τενοντίτιδας, αλλά η ομάδα του Σποέλστρα έδειξε χαρακτήρα για να νικήσει με 123-113 τους Θάντερ.
Μετά το τέλος του ματς ο head coach του Μαϊάμι μίλησε για την κατάσταση του Greek Freak και παρουσιάστηκε καθησυχαστικός για τα επόμενα παιχνίδια.«
«Δεν είναι πολύ μεγάλη η ανησυχία. Ήταν κοντά στο να παίξει σήμερα», ήταν τα λόγια του. Έρχεται και η μεγάλη μάχη κόντρα στους Σίξερς (26/11), οι οποίοι εντυπωσιάζουν και βρίσκονται στην κορυφή της Ανατολής.
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Erik Spoelstra, on his level of concern about Giannis Antetokounmpo not playing on Wednesday: "It's not super high...He almost played tonight." Mentioned they still need to see how the next two days go for him, but he is "optimistic" that Antetokounmpo will play in Philadelphia.— Eric Nehm (@eric_nehm) November 23, 2026
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