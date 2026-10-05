Αντετοκούνμπο: «Σαν να είμαι ζωντανός ξανά, έχει κι άλλο στο... ρεζερβουάρ μου»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε πόσο ωραία νιώθει στο Μαϊάμι μετά την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στις 4/10 με τη φανέλα των Χιτ κόντρα στους Ράπτρος, στο 1ο φιλικό της preason του NBA. Ο «Greek Freak», αγωνίστηκε για 14 λεπτά και σκόραρε 9 πόντους, ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη.

Ο σταρ του Μαϊάμι μίλησε στο Athletic και στάθηκε στα συναισθήματα του, προσθέτοντας πως έχει ακόμα αρκετή βενζίνη στο ρεζερβουάρ του.

«Χθες είχαμε ένα meeting. Ήταν από τα πιο συναρπαστικά meeting. Εκεί ήταν δύο μέλη των Navy Seals ( επίλεκτη δύναμη ειδικών επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών) και μας έλεγαν την ιστορία τους, ενώ εμείς κάναμε πους-απς. Είναι αληθινό, το αγαπάω, μου προκαλεί ανατριχίλα. Είναι σαν να είμαι ζωντανός ξανά», ανάφερε.

Στη συνέχεια τόνισε: «Επικοινωνία. Σκληρή δουλειά. Ανταγωνισμός. Οι προσδοκίες που έχουν από εσένα είναι να βεβαιωθείς ότι κάνεις τη δουλειά σου. Είναι αληθινό. Είναι πολύ αληθινό. Οι παίκτες παίζουν σκληρά, παίζουν γρήγορα στην προπόνηση. Είναι αληθινό.»

Πρόσθεσε: «Δεκατρία χρόνια παίζοντας στο NBA, πάντα παίζω σκληρά. Έτσι, είναι σαν δύο... χρονοδιαγράμματα να συναντιούνται. Απλώς είμαι ο εαυτός μου. Δεν με κάνουν να παίζω πιο σκληρά. Πάντα μπορούσα να παίζω σκληρά.

Τώρα υπάρχουν στιγμές που πρέπει να είσαι πιο μεθοδικός σχετικά με το πόσο σκληρά πας ή πότε πρέπει να πας σκληρά για να μπορέσεις να διαλέξεις τη θέση σου, κάτι που προσπαθώ να κάνω, αλλά ξέρω ότι έχω πολύ περισσότερα στο ρεζερβουάρ μου. Ξέρω ότι είμαι 31, αλλά δεν είμαι 35 ή 36 και να σκέφτομαι, «Ω, πρέπει να αρχίσω να επιβραδύνω». Βλέπεις ο Ντουράντ μόλις έγινε 38. Είμαι 31. Ξέρω ότι έχω πέντε, έξι καλά χρόνια μπροστά μου. Θα δούμε».