Τζαζ - Μάβερικς 114-116: Ο Μιχάιλιουκ έκανε το ματς της ζωής του με 39 και 10 τρίποντα, αλλά δεν έφτανε
Ματσάρα έγινε ανάμεσα στους Μάβερικς και τους Τζαζ. Το Ντάλας τελικά πήρε το θρίλερ με 116-114 και έτσι πήγε στο 10-7, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 3-15. Από την πλευρά των νικητών ο Φλαγκ είχε 28 πόντους, ο Ίρβινγκ είχε 16 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Ρισασέ μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ
Οι Μάβερικς φέτος δείχνουν δουλεμένη ομάδα και έχουν καλές πιθανότητες να βρίσκονται στα playoffs της Δύσης μετά το τέλος της regular season.
Ματς καριέρας ο Μιχάιλιουκ
Το ματς της ζωής του έκανε για τους Μορμόνους ο Μιχάιλιουκ. Ο Ουκρανός πέτυχε ρεκόρ καριέρας και τελείωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, κάνοντας θραύση στα τρίποντα. Είχε 10/15 τρίποντα, ενώ κουβάλησε την ομάδα του στην τελευταία περίοδο με 23 πόντους και 6/7 τρίποντα. Έκανε τα πάντα αλλά φέτος οι Τζαζ δυσκολεύονται πολύ να φτάσουν σε ροζ φύλλο αγώνα.
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SVI MYKHAILIUK HAD A CAREER NIGHT! 39 PTS (career-high) 10 3PM (career-high) 2nd-most 3PM in a single game in Jazz history... Only Bojan Bogdanović (11 in 2022) has made more. https://t.co/3wg6qHCeYz— NBA (@NBA) November 23, 2026
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