Ο Σβι Μιχάιλιουκ έκανε πράματα και θάματα, αλλά οι Τζαζ ηττήθηκαν με 116-114 από τους Μάβερικς.

Ματσάρα έγινε ανάμεσα στους Μάβερικς και τους Τζαζ. Το Ντάλας τελικά πήρε το θρίλερ με 116-114 και έτσι πήγε στο 10-7, με τους ηττημένους να πέφτουν στο 3-15. Από την πλευρά των νικητών ο Φλαγκ είχε 28 πόντους, ο Ίρβινγκ είχε 16 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Ρισασέ μέτρησε 15 με 8 ριμπάουντ

Οι Μάβερικς φέτος δείχνουν δουλεμένη ομάδα και έχουν καλές πιθανότητες να βρίσκονται στα playoffs της Δύσης μετά το τέλος της regular season.

Ματς καριέρας ο Μιχάιλιουκ

Το ματς της ζωής του έκανε για τους Μορμόνους ο Μιχάιλιουκ. Ο Ουκρανός πέτυχε ρεκόρ καριέρας και τελείωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, κάνοντας θραύση στα τρίποντα. Είχε 10/15 τρίποντα, ενώ κουβάλησε την ομάδα του στην τελευταία περίοδο με 23 πόντους και 6/7 τρίποντα. Έκανε τα πάντα αλλά φέτος οι Τζαζ δυσκολεύονται πολύ να φτάσουν σε ροζ φύλλο αγώνα.