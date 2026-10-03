Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προειδοποίησε τις ομάδες του NBA, για το πόσο καλοί είναι στην άμυνα οι Χιτ.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στο NBA την ερχόμενη σεζόν, σχετικά με το τι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη νέα του ομάδα. Ο «greek freak» έγραψε ιστορία με τους Μπακς και πλέον θα αγωνίζεται στους Χιτ.

Μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, αποτελούν ένα από από τα πιο «καυτά» δίδυμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και στόχους τους, είναι να επαναφέρουν το Μαϊάμι στις μεγάλες επιτυχίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ESPN, ο Γιάννης προειδοποίησε τις ομάδες του NBA, για το πόσο καλή άμυνα έχουν οι Χιτ.

Ο Γιάννης είπε

«Νομίζω ότι αμυντικά, θα είναι εφιάλτης για όποιον προσπαθήσει να παίξει απέναντί μας ξανά. Είμαστε ανταγωνιστικοί και δίνουμε το παράδειγμα μέσα από τις πράξεις μας».

