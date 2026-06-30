Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις θα εξακολουθήσει να φορά τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, καθώς οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για νέο διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα παραμείνει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, καθώς συμφώνησε με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο για την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, συνολικών απολαβών 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρότι κυκλοφορούσε ως ελεύθερος στην αγορά, ο Πορζίνγκις επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στους Γουόριορς. Η συμφωνία θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028 και περιλαμβάνει player option για τη δεύτερη σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα παραμείνει ή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του το καλοκαίρι του 2027.