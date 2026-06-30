Πορζίνγκις: Ανανέωσε με τους Γουόριος έως το 2028
Παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα παραμείνει ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, καθώς συμφώνησε με την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο για την υπογραφή νέου διετούς συμβολαίου, συνολικών απολαβών 40 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παρότι κυκλοφορούσε ως ελεύθερος στην αγορά, ο Πορζίνγκις επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του στους Γουόριορς. Η συμφωνία θα τον κρατήσει στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2028 και περιλαμβάνει player option για τη δεύτερη σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος θα έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα παραμείνει ή θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του το καλοκαίρι του 2027.
The Warriors were eligible to reach an extension with Porzingis ahead of the veteran center hitting the open market on Tuesday night. The deal, according to @BobbyMarks42, likely prohibits Golden State from using the full non-taxpayer mid-level exception. https://t.co/5KCyRL7nnE— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026
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