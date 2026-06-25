Ο Λαμέλο Μπολ έγινε trade από τους Χόρνετς στους Τίμπεργουλβς και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Μινεσότα.

Νέο «χτύπημα» από το NBA, με τον Λαμέλο Μπολ να γίνεται trade από τους Χόρνετς στους Τίμπεργουλβς, σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια.

Συγκεκριμένα οι Χόρνετς αντάλλαξαν τον Λαμέλο Μπολ και τον Τζος Γκριν στους Τίμπεργουλβς για τον Ναζ Ριντ και ένα pick πρώτου γύρου, τρία δικαιώματα ανταλλαγής πρώτου γύρου (2028,2029,2030) και τρία picks δευτέρου γύρου (2029, 2032, 2033).

Πλέον η ομάδα της Μινεσότα, θα έχει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στα γκαρντ με τον Άντονι Έντουαρντς και τον Λαμέλο Μπολ.