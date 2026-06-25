NBA: Trade στους Τίμπεργουλβς ο Λαμέλο Μπολ!
Νέο «χτύπημα» από το NBA, με τον Λαμέλο Μπολ να γίνεται trade από τους Χόρνετς στους Τίμπεργουλβς, σύμφωνα με τον Σαμ Σαράνια.
Συγκεκριμένα οι Χόρνετς αντάλλαξαν τον Λαμέλο Μπολ και τον Τζος Γκριν στους Τίμπεργουλβς για τον Ναζ Ριντ και ένα pick πρώτου γύρου, τρία δικαιώματα ανταλλαγής πρώτου γύρου (2028,2029,2030) και τρία picks δευτέρου γύρου (2029, 2032, 2033).
Πλέον η ομάδα της Μινεσότα, θα έχει ένα πολύ δυνατό δίδυμο στα γκαρντ με τον Άντονι Έντουαρντς και τον Λαμέλο Μπολ.
The Timberwolves send a haul to the Hornets for a star-studded new backcourt in Anthony Edwards and LaMelo Ball -- the Nos. 1 and 3 picks in 2020. Charlotte didn't shop Ball in the market, but listened and received multiple rich offers before filling a significant need in the… https://t.co/zVKBB1B7hC— Shams Charania (@ShamsCharania) June 25, 2026
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