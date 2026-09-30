Ράσελ: Άφησε το ΝΒΑ και επέλεξε το πρωτάθλημα της Κίνας
Μπορεί να είναι μόλις 30 ετών και αρκετοί να θεωρούσαν πως ακόμα είχε θέση στο ΝΒΑ, όμως ο Ντ'Άντζελο Ράσελ είχε άλλη άποψη. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχωρεί από το NBA για την πρώτη του εμπειρία στο εξωτερικό στην καριέρα του.
Ο Ράσελ συμφώνησε με τους Shanghai Sharks, αφού τον άφησαν ελεύθερο οι Γκρίζλις. Eίχε κάνει χρήση της player option αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων πριν μετακομίσει από την Ουάσινγκτον στο Μέμφις σε μια ανταλλαγή έξι ομάδων.
Την περασμένη σεζόν με τους Ντάλας Μάβερικς, είχε μέσο όρο 10,2 πόντους, 4,0 ασίστ και 2,3 ριμπάουντ σε 26 αγώνες. Είχε παίξει στο All Star Game του ΝΒΑ το 2019, τότε που πέρασε τα καλύτερα χρόνια του στους Νετς.
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