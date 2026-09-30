Παίκτης του Προμηθέα είναι και επίσημα ο Τζέικ Φόρεστερ.

Συνεχίζει να ενισχύεται ο Προμηθέας. Η ομάδα της Πάτρας έκανε δικό της τον Τζέικ Φόρεστερ που αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Άρη και ΠΑΟΚ. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μέτρησε 8,3 πόντους και 4,6 ριμπάουντ μέσο όρο. Στον Άρη είχε 5,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ.

Θα δώσει λύσεις στη θέση του σέντερ στην ομάδα του Βόβορα, ενώ έχει αγωνιστεί σε NCAA με το Saint Louis αλλά και στο πρωτάθλημα της Γερμανίας και της Γαλλίας με τη Στρασμπούρ.

Αναλυτικά

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος έρχεται στην Πάτρα για να ενισχύσει την front line της ομάδας μας για τη σεζόν 2026-27.

Ο Tζέικ Φόρεστερ γεννήθηκε την 1η Ιανουαρίου του 1999. Έχει ύψος 2,07 μ. και αγωνίζεται στη θέση ”5”. Στην κολεγιακή καριέρα του ξεκίνησε από την Indiana το 2018 και συνέχισε στο Temple, από το 2019 έως το 2021, ενώ το 2022-23 τελείωσε την πορεία του στο NCAA με το πανεπιστήμιο του Saint Louis. Η παρθενική του σεζόν στην Ευρώπη ήταν το 2023-24, στη Γερμανία με τους Artland Dragons, όπου πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα με 12,5 πόντους και 6,8 ριμπάουντ μέσο όρο. Την επόμενη χρονιά συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πραγματοποιώντας μια πολύ μεστή σεζόν, με 8,3 πόντους και 4,6 ριμπάουντ μέσο όρο. Πέρυσι μεταπήδησε στον Άρη, όπου μέτρησε 5,4 πόντους και 4,7 ριμπάουντ.

Καλωσορίζουμε τον Τζέικ Φόρεστερ στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με τα ”πορτοκαλί»