H υπόθεση του Καρλ-Άντονι Τάουνς έχει δυσκολέψει για τους Νικς σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς αποτελέσε ακρογωνιαίο λίθο για τους Νικς στον δρόμο για τον τίτλο πέρυσι, συνθέτοντας ένα τρομερό δίδυμο με τον Τζέιλεν Μπράνσον. Πάντως η υπόθεση της ανανέωσης συμβολαίου του με τη Νέα Υόρκη έχει δυσκολέψει.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Μαλίκα Άντριους, ο KAT είναι πρόθυμος να δεχτεί μείωση στον μισθό του στην επέκταση του συμβολαίου του με τους Nικς, αλλά πιστεύει ότι το ποσό που προσφέρει η Νέα Υόρκη είναι... αδικαιολόγητο.

Ο Τάουνς είναι διαθέσιμος για επέκταση 4 ετών με 276 εκατ. δολάρια, αλλά αν οι δύο πλευρές αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία, έχει player option που μπορεί να ασκήσει στο τέλος της σεζόν, επιτρέποντάς του να γίνει unrestricted free agent του 2027.