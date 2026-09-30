Έναν όρο... μαμούθ ζήτηση ο Ολίσε για να ανανεώσει στη Μπάγερν Μονάχου, με τη Ρεάλ να τον έχει ξανά στα «ραντάρ» της.

Ο Μάικλ Ολίσε συνεχίζει να είναι από τα πιο hot ονόματα της Μπάγερν Μονάχου, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να έχει μπει με το δεξί στη σεζόν. Καθώς οι εμφανίσεις του και φέτος με τους Βαυαρούς έχουν τραβήξει ξανά το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πάντως η επιθυμία της Μπάγερν είναι να... δέσουν τον Γάλλο στο Μόναχο για πολλά χρόνια ακόμα και όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της BILD, η ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ολίσε για την επέκταση του συμβολαίου του, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ισχύ μέχρι το 2029.

Ο ίδιος, ωστόσο, φαίνεται πως έχει έναν συγκεκριμένο όρο. Συγκεκριμένα θέλει να υπάρχει στο νέο συμβόλαιο ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ θα μπορούσε να φτάνει περίπου τα 170 εκατομμύρια λίρες. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Αίτημα που φυσικά δείχνει πως το ενδιαφέρον που έχει κατά καιρούς αποδοθεί στη Βασίλισσα δεν του είναι καθόλου αδιάφορο. Αξίζει να αναφέρουμε πως σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο Ολίσε είχε συζητήσει το ενδεχόμενο μιας μεταγραφής στη Ρεάλ με τον Μπαπέ και τον Τσουαμενί, κατά τη διάρκεια που ήταν μαζί τους στο Μουντιάλ 2026.

Θυμίζουμε πως η Μπάγερν απέκτησε τον Γάλλο το καλοκαίρι του 2024 από την Κρίσταλ Πάλας, καταβάλλοντας περίπου 53 εκατομμύρια ευρώ. Από τότε, ο Ολίσε έχει εξελιχθεί σε βασικό «γρανάζι» της ομάδας, έχοντας μέχρι σήμερα 50 γκολ και 58 ασίστ σε 114 συμμετοχές με τη φανέλα των Βαυαρών.