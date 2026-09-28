Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετράει ήδη αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν τον επόμενο μήνα.

Με μια χαρακτηριστική ανάρτηση ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφρασε κατά κάποιον τρόπο την ανυπομονησία του για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Συγκεκριμένα «ανέβασε» μια... κλεψύδρα με την οποία άρχισε να μετράει αντίστροφα για την έναρξη της χρονιάς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει μέρος στο training camp και περιμένει και εκείνος το δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.