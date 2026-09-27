Μαϊάμι Χιτ: Συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ
Μετά από τη σύντομη θητεία του στην Euroleague με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ επιστρέφει στο NBA και θα βρεθεί στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κρις Χέινς, ο 29χρονος γκαρντ θα φορέσει τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ και θα επιστρέψει στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη ύστερα από δύο χρόνια.
Πέρυσι φόρεσε για δύο ματς της Euroleague τη φανέλα των Μαδριλένων έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους και 1.5 ριμπάουντ ανά 10:19 λεπτά αγωνιστικά λεπτά.
Συνολικά στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί σε 326 παιχνίδια με 9,7 πόντους, 4,2 ασίστ και 3 ριμπαουντ.
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