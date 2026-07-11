Επίσημο Μάβερικς: Στο Ντάλας ο Μπιμπέροβιτς
Η Φενέρ είχε κάνει γνωστό το τέλος της συνεργασίας της με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που θα συνεχίσει στους Μάβερικς. Το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωση από το Ντάλας, η οποία ήρθε το Σάββατο 11/7.
Ο σουτέρ που εντυπωσίασε την σεζόν που πέρασε στη Εuroleague, ήταν γνωστό πως ετοιμαζόταν να συνεχίσει την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου και σύμφωνα με τον Μάρκ Στάιν υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας και οι συνολικές του απολαβές θα είναι 6 εκατ. δολάρια, ενώ η ομάδα του Γιασικεβίτσιους θα πάρει 2 εκατ. ευρώ, που είναι το buy out.
Μετά το trade του Αλντάμα στους Μάβερικς από τους Γκρίζλις, η ομάδα του Ντάλας εξασφάλισε τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς και πλέον θα τον έχουν στο ρόστερ τους. Kατάφερε να πάρει τη Euroleague το 2025, ενώ φέτος έφτασε μέχρι το Final Four της διοργάνωσης.
Welcome to Dallas, Tarik! 🤠 #MFFL pic.twitter.com/NhohwGQrQI— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 11, 2026
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