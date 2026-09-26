Προπονητής Καβς: «Ο Χεζόνια ταιριάζει στο στυλ μας, λατρεύω που πήρε το ρίσκο»

Για τον Μάριο Χεζόνια μίλησε ο προπονητής των Καβς, Κένι Άτκινσον.

Ο Μάριο Χεζόνια αποφάσισε φέτος να αφήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Euroleague και να επιστρέψει στο ΝΒΑ, αφού οι Καβς του έδωσαν την ευκαιρία να ζήσει ξανά την εμπειρια του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη. Ο Κροάτης πήρε πρώτη «γεύση από το Κλίβελαντ στις 16 Σεπτέμβρη, όταν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας.

Ο προπονητής του στους... ιππότες, Κένι Άτκινσον του έβγαλε το καπέλο σε δηλώσεις του, αναφέροντας πως είναι παίκτης με σπουδαίες ικανότητας και θρύλος στην Ευρώπη.

«Ειχε επιλογές, έψαχνε μια κατάσταση που θα είχε συνεισφορά στις νίκες. Ένα σύστημα που θα μεγάλωνε τις ικανότητες γιατί είναι παίκτης με σπουδαίες ικανότητες. Ο Χεζόνια ταιριάζει στο στυλ μας. Αυτό είναι σημαντικό. Είχε κι άλλες επιλογές, ξέρετε, να μείνει σε ομάδες στην Ευρώπη. Λατρεύω που πήρε το ρίσκο. Είναι θρύλος στην Ευρώπη. Είχε πέντε εκπληκτικά χρόνια στη Ρεάλ. Την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Είμαστα ευχαριστημένοι που τον έχουμε και ταιριάζει στο σύστημα μας», ανέφερε.