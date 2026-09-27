Μια φοβερή και τρομερή Πολωνία νίκησε με 3-1 την Γαλλία και κατέκτησε το τρίτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και δεύτερο συνεχόμενο.

Το τεράστιο ταβάνι που έχει επιβεβαίωσε σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι η Πολωνία. Η ομάδα του Νίκολα Γκρμπιτς επικράτησε της Γαλλίας με 3-1 (29-31, 19-25, 25-20, 16-25) στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Τορίνο και κατέκτησε το τρίτο χρυσό μετάλλιο και δεύτερο συνεχόμενο.

Ο τελικός ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς στο πρώτο σετ τα πάντα κρίθηκαν κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο με τον Σέρβο προπονητή σε φάση που οι Γάλλοι θα έκαναν το 1-0 να παίρνει βίντεο τσεκ για φιλέ, να το κερδίζει και μετά οι παίκτες του να κάνουν αυτοί το 0-1.

Με την ψυχολογία υπέρ τους οι Πολωνοί έκαναν με άνεση το 0-2, ωστόσο οι Γάλλοι σε καμία περίπτωση δεν τα παράτησαν και πιέζοντας στο σερβίς κατάφεραν να μειώσουν σε 2-1 και να μπουν και πάλι στην διεκδίκηση του χρυσού.

Στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, η Πολωνία κυριάρχησε απόλυτα και έφτασε με άνεση στο 1-3 και στην κατάκτηση του τρίτου όπως αναφέραμε χρυσού μεταλλίου και δεύτερου συνεχόμενου.

ΤΑ ΣΕΤ: 1-3 (29-31, 19-25, 25-20, 16-25)

*Οι πόντοι της Γαλλίας προήλθαν από 6 άσους, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ της Πολωνίας από 8 άσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων

ΓΑΛΛΙΑ (Τζιάνι): Μπριζάρ 1 (0/2 επ., 1 άσος), Ενό 20 (18/32 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 27% άριστες), Κλεβενό 8 (8/17 επ., 35% υπ. – 22% άριστες), Φορ 18 (16/30 επ., 2 άσοι), Ουέτζ 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Μανίν 7 (5/5 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Ντιέζ (λ., 57% υπ. – 32% άριστες), Γκουεγέ 10 (4/10 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ραμόν (λ.), Ντουφλό-Ροσί

ΠΟΛΩΝΙΑ (Γκρίμπιτς): Κομέντα 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Λεμάνσκι 12 (7/8 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Λεόν 13 (8/21 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 20% υπ. – 13% άριστες), Φορνάλ 13 (11/18 επ., 1 μπλοκ, 78% υπ. – 22% άριστες), Μπόλατζ 16 (15/28 επ., 1 άσος), Γιακούμπισακ 9 (7/9 επ., 2 μπλοκ) / Πόπιβτσακ (λ., 55% υπ. – 24% άριστες), Σάλπουκ, Σεμένιουκ 10 (9/11 επ., 1 άσος, 50% υπ. – 33% άριστες), Γκρανιέτσνι (λ.), Σάσακ, Φίρλεϊ