Μπάρετ για Λέοναρντ: «Όταν έβαλε το σουτ κόντρα στους Σίξερς χοροπηδούσα σαν τρελός»

O ΡJ Μπάρετ δεν έκρυψε τη χαρά του που θα είναι συμπαίκτης του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς.

Ο Λέοναρντ εδώ και λίγο καιρό έχει επιστρέψει στην πόλη που έβγαλε στους δρόμους το 2019 με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δηλαδή στους Ράπτορς. Ο Klaw μεταξύ άλλων δήλωσε πως: «Δεν κυνηγάω πραγματικά πρωταθλήματα, προσπαθώντας να βρω την καλύτερη ομάδα με την οποία θα μπορούσα να κερδίσω. Δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες. Η πόλη αρέσει στην οικογένεια μου, το απολαμβάνω. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και πάντα με ρωτούσε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει».

Για την επιστροφή του μίλησε και ο RJ Mπάρετ, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του που θα παίξει δίπλα στον Λέοναρντ.

«Ήμουν φαν των Ράπτορς όλη μου τη ζωή. Ετοιμαζόμουν για το NBA Draft όταν οι Ράτπορς κέρδισαν το πρωτάθλημα. Όταν έβαλε εκείνο το σουτ στο Game 7 κόντρα στη Φιλαδέλφεια, πηδούσα πάνω-κάτω σαν τρελός.»