Ο Στιβ Μπάλμερ θέλησε να ζητήσει συγγνώμη μετά τη βαριά τιμωρία που επέβαλε το NBA στον ίδιο και την ομάδα του για τις παραβιάσεις του Salary Cup.

Μετά τις τιμωρίες που επέβαλε το NBA σε Κλίπερς και Στιβ Μπάλμερ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Λος Άντζελες, ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη από τους φιλάθλους και από τον σύλλογο.

Θυμίζουμε οι Κλίπερς καλούνται να πληρώσουν πολύ ακριβά τις παραβάσεις τους σχετικά με το salary cap, καθώς η λίγκα επέβαλε μία από τις πιο βαριές ποινές στην ιστορία του NBA.

Αναλυτικά το μήνυμα τος Στιβ Μπάλμερ:

«Προς τους φίλους και υποστηρικτές των Λος Άντζελες Κλίπερς

Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους όσοι συνδέονται με τους Κλίπερς και, για αυτό, εκφράζω την ειλικρινή μου λύπη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας, τους εργαζομένους μας και τους συνιδιοκτήτες των ομάδων του NBA για την αναστάτωση και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση. Ως βασικός ιδιοκτήτης, αναλαμβάνω την ευθύνη.

Δεσμευόμαστε να αφήσουμε αυτό το κεφάλαιο πίσω μας. Έχουμε ενημερώσει το NBA ότι συμμορφωνόμαστε με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη λίγκα, έχουμε καταβάλει το πρόστιμο και προχωράμε μπροστά. Παρόλο που εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης, δεν είναι εκεί που θέλω να επικεντρωθώ. Οι ιδιοκτήτες των ομάδων πρέπει να στηρίζουν και όχι να αποσπούν την προσοχή.

Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι σημαντικές, αλλά το ίδιο σημαντική είναι και η αποφασιστικότητά μας. Θα συνεχίσουμε να χτίζουμε την ομάδα μας και να επενδύουμε στην κοινότητά μας. Η εμπιστοσύνη των φιλάθλων μας αποτελεί προτεραιότητά μας.

Με το ταλαντούχο ρόστερ μας, το εξαιρετικό επιτελείο μας και ένα ξεκάθαρο όραμα, είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο και θα είμαστε ένας οργανισμός για τον οποίο οι φίλαθλοί μας μπορούν να είναι υπερήφανοι».