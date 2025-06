Στους Κλίπερς αναμένεται να συνεχίζει να παίζει ο Νικολά Μπατούμ με διετές συμβόλαιο.

Η εμπειρία του και η ποιότητα του είναι απαραίτητη όπως φάνηκε για τους Κλίπερς. Ο Νικολάς Μπατούμ σκοπεύει να υπογράψει διετές συμβόλαιο αξίας 11.5 εκατ. δολαρίων και να παραμείνει στην ομάδα του Λος Άντζελες σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Η συμφωνία περιλαμβάνει και team option.

Φέτος μέτρησε 78 ματς με τη φανέλα των Κλίπερς και έμενε 17.5 λεπτά στο παρκέ ανά παιχνίδι. Είχε 4 πόντους και 2.8 ριμπάουντ με την ομάδα. Ο σύλλογος του Λος Άντζελες αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Νάγκετς με 4-3.

Ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θα κάνει opt-in στο συμβόλαιο των 36.3 εκατομμυρίων δολαρίων και θα κάνει νέο διετές συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Free agent forward Nicolas Batum intends to sign a two-year, $11.5 million deal to return to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. Deal includes a team option as well as a trade kicker. Batum's agent, Bouna Ndiaye of Comsport, negotiated the contract for the reunion. pic.twitter.com/ocreAUZeFP