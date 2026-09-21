O Zακ Ράντολφ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ στο ΝΒΑ.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μία ολόκληρη εποχή ανακοινώνοντας πως μετά από 18 σεζόν στο NBA επέλεξε να αποσυρθεί μέσω ενός συγκινητικού βίντεο στις 18 Αυγούστου.

Πάντως σύμφωνα με τον άλλοτε ηγέτη των Γκρίζλις, Ζακ Ράντολφ θα μπορούσε ενδεχομένως να επιστρέψει στο NBA. Μιλώντας στο podcast Out The Mud, ο Ράντολφ άφησε να εννοηθεί ότι ο Mr Triple Double έχει ακόμα αρκετά για να προσφέρει στο άθλημα και έδειξε τους Χιτ ως πιθανό προορισμό.

«Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι θα ήταν στο πρωτάθλημα για τουλάχιστον άλλα 3-4 χρόνια. Θα ήθελα να τον δω με τους Χιτ. Ο Brodie έχει πολλά να προσφέρει. Είδα τον μικρό του αδερφό χθες, τον Ρέι. Μπορεί να επιστρέψει», είπε ο Ράντολφ.

Ο Γουέστμπρουκ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο πρωτάθλημα και αυτό ήταν το μόνο που του έλειψε από μια - κατά τα άλλα - υπέρλαμπρη καριέρα σε ατομικό επίπεδο.