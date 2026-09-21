Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... μπούκαρε στο meeting του Έρικ Σπόελστρα για να μοιράσει τα νέα του παπούτσια στους συμπαίκτες του στους Χιτ.

«Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει καθιερώσει τη μοιρασιά των «signature» παπουτσιών του στους συμπαίκτες του και το ίδιο έκανε γι' άλλη μια φορά και στα μέλη των Μαϊάμι Χιτ, που αποτελεί από τη φετινή σεζόν το νέο μπασκετικό του σπίτι στον «μαγικό κόσμο του NBA».

Ο «Greek Freak» διέκοψε το meeting του κόουτς Σπόελστρα, ζήτησε συγγνώμη και εν συνεχεία μοίρασε τα ζευγάρια των παπουτσιών στους συναθλητές του. Ο Έλληνας διεθνής αστέρας δεν σταμάτησε εκεί όμως. Πέρασε από τα αποδυτήρια και τους υπόλοιπους χώρους, δίνοντας ζευγάρια παπουτσιών και στο υπόλοιπο σταφ των Χιτ.

Ο νέος σταρ της ομάδας της Φλόριντα δημοσίευσε την εν λόγω πρωτοβουλία του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Pardon the interruption, coach» («Συγγνώμη για τη διακοπή, κόουτς»).

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