Ο Τσάλμερς έκανε σύγκριση των Σίξερς με τους δικούς του Χιτ: «Όταν έχεις τρεις σούπερ σταρ...»

O Mάριο Τσάλμερς βλέπει ομοιότητες ανάμεσα στους φετινούς Σίξερς και τους Χιτ του 2011.

Οι Σίξερς έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος με την έλευση των Μπράουν και ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ στην ομάδα παρέμειναν οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Ετζκομπ. Ο Μάριο Τσάλμερς που έχει περάσει και από την Ελλάδα για χάρη της ΑΕΚ και του Άρη, έδειξε πόσο μοιάζει η Φιλαδέλφεια με το Μαϊάμι στο οποίο έπαιζε εκείνος και είχε ΛεΜπρόν, Τζέιμς, Μπος κατακτώντας 2 πρωταθλήματα.

«Όταν έχεις τρεις μεγάλους σούπερ σταρ που ενώνονται σε μία ομάδα, κάποιος πρέπει να πάρει θέση πίσω για να πετύχει η επιτυχία όλων… Έχουν επίσης νεαρούς παίκτες όπως ο Μάξεϊ και ο Έτζκομπ που προσπαθούν ακόμα να καθιερωθούν στο πρωτάθλημα και να γίνουν σούπερ σταρ. Και μετά έχεις ήδη δύο, τον Μπράουν και τον Εμπίντ, συν έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών, τον ΛεΜπρόν, εκεί έξω. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος για να δέσουν.», ανέφερε ο πρώην βασικός point guard των Χιτ.