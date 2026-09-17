Ο Τσάλμερς έκανε σύγκριση των Σίξερς με τους δικούς του Χιτ: «Όταν έχεις τρεις σούπερ σταρ...»
Οι Σίξερς έχουν τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχη φέτος με την έλευση των Μπράουν και ΛεΜπρόν Τζέιμς, ενώ στην ομάδα παρέμειναν οι Μάξεϊ, Εμπίντ και Ετζκομπ. Ο Μάριο Τσάλμερς που έχει περάσει και από την Ελλάδα για χάρη της ΑΕΚ και του Άρη, έδειξε πόσο μοιάζει η Φιλαδέλφεια με το Μαϊάμι στο οποίο έπαιζε εκείνος και είχε ΛεΜπρόν, Τζέιμς, Μπος κατακτώντας 2 πρωταθλήματα.
«Όταν έχεις τρεις μεγάλους σούπερ σταρ που ενώνονται σε μία ομάδα, κάποιος πρέπει να πάρει θέση πίσω για να πετύχει η επιτυχία όλων… Έχουν επίσης νεαρούς παίκτες όπως ο Μάξεϊ και ο Έτζκομπ που προσπαθούν ακόμα να καθιερωθούν στο πρωτάθλημα και να γίνουν σούπερ σταρ. Και μετά έχεις ήδη δύο, τον Μπράουν και τον Εμπίντ, συν έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες όλων των εποχών, τον ΛεΜπρόν, εκεί έξω. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος για να δέσουν.», ανέφερε ο πρώην βασικός point guard των Χιτ.
Mario Chalmers says the 76ers reminds him of the 2011 Miami Heat:— Legion Hoops (@LegionHoops) September 16, 2026
“When you have three great superstars that come together on one team, somebody has to take a backseat for everybody to be successful… They also have young guys in Maxey and VJ who are still trying to establish… pic.twitter.com/u3Jc87ccux
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