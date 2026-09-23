Άνταμς: «Η απόδοση της λίγκας συνολικά θα πέσει έρχεται το GTA VI»

Ο Στίβεν Άνταμς στη media day των Ρόκετς, στάθηκε στην πρεμιέρα του GTA VI, τονίζοντας πως όταν βγει το βιντεοπαιχνίδι, θα πέσει η απόδοση της λίγκας.

Στη media day των Ρόκετς, ο Στίβεν Άνταμς αναφέρθηκε στο GTAV I.

Ο Νεοζηλανδός σέντερ της ομάδας από το Χιούστον, μίλησε για το παιχνίδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και τόνισε πως όταν βγει θα πέσει η απόδοση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στίβεν Άνταμς:

«Θα σας πω το εξής: να περιμένετε τον Νοέμβριο. Η απόδοση της λίγκας… συνολικά, σε ολόκληρη τη λίγκα θα πέσει. Έρχεται το GTA. Οπότε κοιτάξτε το NFL, κοιτάξτε όλες τις λίγκες και δείτε τες να καταποντίζονται. Μόνο για τον μήνα Νοέμβριο η απόδοση θα πέσει. Θα πρέπει να επανέλθει έναν μήνα αργότερα. Ακόμα και οι επιδόσεις των προπονητών θα πέσουν, να είστε σίγουροι».