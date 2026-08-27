Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα συμφώνησε με τους Τίμπεργουλβς και θα αγωνίζεται στη Μινεσότα για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Σε πραγματικό σίριαλ είχε εξελιχθεί η υπόθεση του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Ο 23χρονος φόργουορντ, μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Χοκς, ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Ατλάντα.

Πολλοί σύλλογοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους, όμως η ομάδα που «κέρδισε» στο φινάλε, ήταν οι Τίμπεργουλβς. Οι «λύκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Κουμίνγκα, ο οποίος θα είναι κάτοικος Μινεσότα για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Αμερικανός που θα εισπράξει 13 εκατ. δολάρια, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τους Χοκς μέσο όρο 12.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 23.1 λεπτά στη regular season.