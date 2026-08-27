NBA: Συμφώνησε με τους Τίμπεργουλβς ο Κουμίνγκα
Σε πραγματικό σίριαλ είχε εξελιχθεί η υπόθεση του Τζόναθαν Κουμίνγκα. Ο 23χρονος φόργουορντ, μετά το σύντομο πέρασμά του από τους Χοκς, ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Ατλάντα.
Πολλοί σύλλογοι είχαν εκφράσει την επιθυμία να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους, όμως η ομάδα που «κέρδισε» στο φινάλε, ήταν οι Τίμπεργουλβς. Οι «λύκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Κουμίνγκα, ο οποίος θα είναι κάτοικος Μινεσότα για τα επόμενα 2+1 χρόνια.
Ο Αμερικανός που θα εισπράξει 13 εκατ. δολάρια, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε με τους Χοκς μέσο όρο 12.2 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά 23.1 λεπτά στη regular season.
BREAKING: Jonathan Kuminga has agreed to a two-year, $13 million deal with the Minnesota Timberwolves, plus a player option, agent Aaron Turner tells ESPN. Kuminga will be a starter alongside Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels and Rudy Gobert on the West contender. pic.twitter.com/KdtD6YEy9j— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2026
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