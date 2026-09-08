Γκριν: «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή ομάδα οι Λέικερς, για τα playoffs δεν ξέρω λόγω ηλικίας και απειρίας»

Ο Ντάνι Γκριν μίλησε στο «Lakers Nation» για τους φετινούς Λος Άντζελες Λέικερς και τον τρόπο που πλαισίωσαν το ρόστερ γύρω από τον Λούκα Ντόνσιτς και αναφέρθηκε στα playoffs.

Ο Ντάνι Γκριν μίλησε αναλυτικά στο «Lakers Nation» για την νέα εποχή των Λος Άντζελες Λέικερς μετά την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, το καινούριο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Ντόνσιτς, την εκτίμησή του για τα playoffs και τους παίκτες-κλειδιά των «Λιμνανθρώπων».

Ο Γκριν, ο οποίος πανηγύρισε το δαχτυλίδι με τον οργανισμό της Καλιφόρνια το 2020, δήλωσε πως του αρέσει το νέο αγωνιστικό πλάνο και οι προσθήκες της ομάδας αλλά είχε κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με την απόδοση και την παρουσία της στα playoffs εξαιτίας της ηλικίας και της απειρίας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρος για την κατεύθυνση που ήθελαν να ακολουθήσουν και μετά όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έβλεπα τη μία κίνηση μετά την άλλη και μου άρεσαν αρκετά από τα κομμάτια που πρόσθεσαν.

Ξέρω ότι είναι νέοι και επομένως δεν έχουν μεγάλη εμπειρία. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή ομάδα στην κανονική περίοδο. Για τα play-offs δεν ξέρω, ακριβώς λόγω της ηλικίας και της απειρίας τους. Μου αρέσουν, όμως, οι κινήσεις που έκαναν και οι παίκτες που διαθέτουν. Έχουν μεγαλύτερο βάθος, έγιναν νεότεροι και πιο γρήγοροι και μπορούν να τρέξουν περισσότερο στο γήπεδο.

Προφανώς γνωρίζουμε τι μπορούν να κάνουν ο Όστιν και ο Λούκα, ενώ υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και για τον Ουόκερ Κέσλερ. Εγώ, όμως, κοιτάζω παίκτες όπως ο Κάμερον Καρ, ο Ζάιαρ Ουίλιαμς και ο Μάμου.

Ο Σέξτον μπορεί να προσφέρει και αμυντικά, είτε ερχόμενος από τον πάγκο είτε ως βασικός, και να παίξει στον άσο. Αυτοί οι τρεις είναι για μένα παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες-κλειδιά, όπως ήταν ο Τζέικ Λαράβια πέρσι. Ο Τζέικ μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε και να γίνει ακόμα καλύτερος, αλλά αυτοί είναι οι παίκτες που πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα και, εφόσον εξελιχθούν, να κάνουν αυτή την ομάδα πραγματικά επικίνδυνη».