Ντουράντ για ΛεΜπρόν: «Θα είναι οδοστρωτήρας στους Σίξερς»

Ο Κέβιν Ντουράντ σχολίασε την μετακόμιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς.

Oι Σϊξερς είναι η ομάδα που κινήθηκε δυναμικά το καλοκαίρι, αυξάνοντας τις πιθανότητες της για κατάκτηση του τίτλου, παίρνοντας τόσο τον Λεμπρόν Τζέιμς από την free agency όσο και τον Τζέιλεν Μπράουν μετά το trade που έστειλε τον Πολ Τζορτζ στη Βοστώνη.

Η πόλη της αδελφικής αγάπης αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές, καθώς στο ρόστερ υπάρχει και ο ποιοτικότατος, αλλά επιρρεπής στους τραυματισμούς, Τζοέλ Εμπίντ αλλά και οιΤαϊρίς Μάξι και Βι Τζέι Εντζκομπ.

Ο Κέβιν Ντουράντ που έχει αντιμετωπίσει τον ΛεΜπρόν σε πολλά μεγάλα ματς στην καριέρα του (ειδικά στους τελικούς των Γουόριορς με τους Καβς), ενώ αποτέλεσε και συμπαίκτη του στην Team USA, μίλησε για την μετακόμιση του Βασιλιά στους Σίξερς.

«Θα είναι οδοστρωτήρας», είπε για τον LBJ και μένει να δούμε αν θα δικαιωθεί.