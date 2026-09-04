Ο Μπεν Σίμονς επιστρέφει στο NBA για τους Σακραμέντο Κινγκς με μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπεν Σίμονς επιστρέφει στο NBA, με τον τρεις φορές All-Star να συμφωνεί με τους Σακραμέντο Κινγκς για μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως έκανε γνωστό το ESPN.

Just in: Three-time All-Star Ben Simmons has agreed on a one-year, $3.5 million deal with the Sacramento Kings, his agents Max Wiepking, Sean Tribe and Ryan Arney tell me and @MarcJSpears. The one-time All-NBA star is back in the NBA for a 10th season after sitting out 2025-26. pic.twitter.com/xj5X7lr3op — Shams Charania (@ShamsCharania) September 4, 2026

Έπειτα από μία σεζόν μακριά από το NBA, ο 30χρονος Αυστραλός ετοιμάζεται να φορέσει ξανά φανέλα ομάδας της λίγκας, έχοντας αφήσει πίσω του τα προβλήματα στη μέση και τα πόδια που τον ανάγκασαν να απουσιάσει ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Η επιστροφή του, πάντως, δεν προέκυψε τυχαία. Ο Σίμονς είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μπροστά στον general manager των Κινγκς, Σκοτ Πέρι, σε προπόνηση στο Μαϊάμι, ενώ ακολούθησε και συνάντηση διάρκειας μίας ώρας στα τέλη Αυγούστου.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στο Σακραμέντο, όπου πέρασε από λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις, συμμετείχε σε προπόνηση στις εγκαταστάσεις της ομάδας και συναντήθηκε με ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο. Οι εμφανίσεις του έπεισαν τον Νταγκ Κρίστι και τους συνεργάτες του πως ο Σίμονς μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα λύση για το ρόστερ.

Μάλιστα, για την περίπτωσή του είχαν εκφράσει ενδιαφέρον και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, χωρίς όμως να προχωρήσουν σε πρόταση συμβολαίου. Οι Κινγκς ήταν τελικά η μοναδική ομάδα του NBA που του προσέφερε συμβόλαιο, δίνοντάς του την ευκαιρία να επιστρέψει στη λίγκα.

Συνολικά έχει καταγράψει 383 συμμετοχές στην κανονική περίοδο με τους Σίξερς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Λος Άντζελες Κλίπερς, μετρώντας κατά μέσο όρο 13,1 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα.