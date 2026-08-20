Ο Κάμερον Πέιν θα συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ των Κινγκς, προκειμένου να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που είναι «ελεύθερα» στην αγορά και αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, είναι ο Κάμερον Πέιν.

Ο Αμερικανός γκαρντ που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρτίζαν, ψάχνει ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα, ο παίκτης θα συμμετάσχει στο προπονητικό καμπ των Κινγκς, μαζί με τους Έλφριντ Πέιτον και Βίκτορ Ολαντίπο. Μάλιστα ένας από τους τρεις θα καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ.

Θυμίζουμε ο Πέιν, μετά την Παρτίζαν... μετακόμισε στην Αμερική για λογαριασμό των Σίξερς, πραγματοποιώντας πολύ καλές παρουσίες..