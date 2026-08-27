Ο προπονητής των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον, μίλησε για την προοπτική του NBA Europe.

Στην Κωνσταντινούπολη διεξάγεται το camp, Basketball Without Borders, στο οποίο βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που ξεχωρίζουν στον χώρο του μπάσκετ. Εκεί ήταν και ο προπονητής των Καβαλίερς, Κένι Άτκινσον.

Σε ένα από τα πολλά θέματα που ανέλυσε ο ταλαντούχος coach, αναφέρθηκε και στο πρότζεκτ του NBA Europe, το οποίο το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον.

Ο Άτκινσον είπε

«Με το NBA Europe και σε συνεργασία με τη FIBA, πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμη πιο κοντά στους παίκτες, ιδιαίτερα στους Ευρωπαίους παίκτες. Είμαστε ήδη κοντά, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Πιθανότατα θα μπορούμε να αξιολογούμε καλύτερα τους παίκτες. Θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμη στενότερες σχέσεις με τους συλλόγους εδώ. Ναι, είμαστε ήδη κοντά στους παίκτες και έχουμε καλές σχέσεις με τους συλλόγους, αλλά το γεγονός ότι θα υπάρχει το λογότυπο του NBA στη λίγκα αλλάζει τα πράγματα προς το καλύτερο, φυσικά.

Πιστεύω ότι αυτό είναι εξαιρετικό και για τους παίκτες. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Προφανώς, πιστεύω ότι θα υπάρξει οικονομική ενίσχυση. Οι παίκτες θα κερδίζουν περισσότερα χρήματα και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες υπό την ομπρέλα του NBA. Δεν βλέπω κανένα αρνητικό στοιχείο σε αυτό».