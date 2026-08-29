Γουίτμορ: Παρελθόν από τους Καβαλίερς
Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα αναζητήσει ο Καμ Γουίτμορ! Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν υπολογίζουν στον 22χρονο γκαρντ και τον άφησαν ελεύθερο.
Σύμφωνα με πηγές από την Αμερική, οι Cavs επέλεξαν να αποδεσμεύσουν τον Καμ Γουίτμορ, του οποίου τα δικαιώματα απέκτησαν φέτος το καλοκαίρι μέσω ανταλλαγής αλλά ο ίδιος δεν θα προλάβει καν να αγωνιστεί με τη φανέλα τους.
Ο Γουίτμορ επιλέχθηκε στο No20 του NBA Draft 2023 και έχει μ.ό 10,5 πόντους με 45% ευστοχία στα τρίποντα και 35% στα τρίποντα σε 17,3 λεπτά σε τρεις σεζόν στο NBA με τους Ρόκετς και τους Γουίζαρντς.
Μένει να φανεί εάν η εν λόγω εξέλιξη θα επηρεάσει το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στους «Ιππότες». Υπενθυμίζεται πως ο Κροάτης παίκτης θα περιμένει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για να δει εάν το συμβόλαιο που ήδη έχει υπογράψει θα γίνει εγγυημένο.
The Cleveland Cavaliers have waived Cam Whitmore, league sources told @hoopshype. Whitmore, the 20th pick of the 2023 NBA Draft, has averaged 10.5 points on 45% from the field and 35% from 3-point range in 17.3 minutes during three NBA seasons with the Rockets and Wizards. pic.twitter.com/y4FZJjhbhK— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 28, 2026
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