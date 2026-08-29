Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς αποδέσμευσαν τον Καμ Γουίτμορ, ο οποίος δεν πρόλαβε να αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Οχάιο.

Το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του θα αναζητήσει ο Καμ Γουίτμορ! Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δεν υπολογίζουν στον 22χρονο γκαρντ και τον άφησαν ελεύθερο.

Σύμφωνα με πηγές από την Αμερική, οι Cavs επέλεξαν να αποδεσμεύσουν τον Καμ Γουίτμορ, του οποίου τα δικαιώματα απέκτησαν φέτος το καλοκαίρι μέσω ανταλλαγής αλλά ο ίδιος δεν θα προλάβει καν να αγωνιστεί με τη φανέλα τους.

Ο Γουίτμορ επιλέχθηκε στο No20 του NBA Draft 2023 και έχει μ.ό 10,5 πόντους με 45% ευστοχία στα τρίποντα και 35% στα τρίποντα σε 17,3 λεπτά σε τρεις σεζόν στο NBA με τους Ρόκετς και τους Γουίζαρντς.

Μένει να φανεί εάν η εν λόγω εξέλιξη θα επηρεάσει το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στους «Ιππότες». Υπενθυμίζεται πως ο Κροάτης παίκτης θα περιμένει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου για να δει εάν το συμβόλαιο που ήδη έχει υπογράψει θα γίνει εγγυημένο.