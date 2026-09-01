NBA: Οι οικονομικές διαφορές ανάμεσα σε Πίστονς και Ντούρεν
Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει στο NBA με την περίπτωση του Τζέιλεν Ντούρεν και το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πίστονς. Ο Αμερικανός σέντερ είναι ένας από τους παίκτες της ομάδας που ξεχωρίζουν, με την περασμένη σεζόν να έχει μέσο όρο 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 28.2 λεπτά συμμετοχής.
Παρότι υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ανανεώσει, ακόμα δεν τα έχει βρει με την πλευρά των Πίστονς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «ESPN», το Ντιτρόιτ του προσφέρει πενταετές συμβόλαιο με απολαβές που θα φτάνουν τα 35 εκατ. δολάρια τον χρόνο, με τον παίκτη να ζητάει τουλάχιστον 40 εκατ. ετησίως.
Οι μοναδικοί σέντερ που λαμβάνουν περισσότερα από 35 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο NBA αυτή τη στιγμή, είναι οι Νίκολα Γιόκιτς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Καρλ Άντονι-Τάουνς και Ντομάντας Σαμπόνις.
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