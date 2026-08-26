Όλο και πιο κοντά στην παραμονή στους Ντιτρόιτ Πίστονς φέρεται να είναι ο Τζέιλεν Ντούρεν ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο.

Αν και τα τελευταία δημοσιεύματα έκαναν λόγο για «τεταμένο κλίμα» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ντιτρόιτ Πίστονς και του Τζέιλεν Ντούρεν, οι δύο πλευρές φέρεται να έχουν βρει την χρυσή τομή για την επίτευξη τετραετούς επέκτασης συμβολαίου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζέικ Φίσερ στο Bleacher Report.

Το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει ότι η πλευρά του Ντούρεν θέλει συμβόλαιο το οποίο να πλησιάζει εκείνο που υπέγραψε το φετινό καλοκαίρι ο Γουόκερ Κέσλερ (σ.σ. τέσσερα χρόνια έναντι 130 εκατομμυρίων δολαρίων) και όχι σε μια συμφωνία στα πρότυπα του Μίτσελ Ρόμπινσον (3 χρόνια έναντι 47,5 εκατομμυρίων δολαρίων).

Στο τραπέζι υπήρχε και η επιλογή της qualifying offer ύψους 9,6 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τις ετήσιες οικονομικές απαιτήσεις του παίκτη. Όμως οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι οι Πίστονς και ο Ντούρεν βρίσκονται κοντά στο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία η οποία κάνει λόγο για τετραετές συμβόλαιο το οποίο θα ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια δολάρια.

Την χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Ντούρεν αγωνίστηκε σε 70 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 19.5 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σουτάροντας με 65% εντός παιδιάς και 75% στις βολές ανά 28 λεπτά συμμετοχής.