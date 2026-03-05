O Χάρισον Μπαρνς χάλασε το σερί ματς με παρουσία στο παρκέ, αφού τραυματίστηκε στον ύπνο του.

Ο Χάρισον Μπαρνς είχε να χάσει ματς από το 2021 στο ΝΒΑ. Όμως δεν κατάφερε να αγωνιστεί κόντρα στους Σίξερς για τον πιο τρελό λόγο και έτσι το σερί σταμάτησε στα 364 παιχνίδια.

Ο πρώην πρωταθλητής με τους Γουόριορς και νυν παίκτης των Σπερς, δεν αγωνίστηκε κόντρα στους Σίξερς γιατί τραυματίστηκε στον ύπνο του στον αριστερό του αστράγαλο.

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Σίγουρα όχι και ο καλύτερος τρόπος για να χαλάσεις το σερί σου. Άλλωστε ο Μπαρνς είναι ένας από τους ironmen της λίγκας και σπάνια χάνουν παιχνίδι.