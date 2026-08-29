Σποέλστρα για Τόμπσον: «Δεν χρειάζεται να σχολιάσω πολύ το βιογραφικό αυτού του τύπου»

Ο Έρικ Σποέλστρα έπλεξε το εγκώμιο του Κλέι Τόμπσον, ο οποίος μετακόμισε στη Φλόριντα για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έρικ Σποέλστρα αποθέωσε τον Κλέι Τόμπσον! Ο πολύπειρος προπονητής των Μαϊάμι Χιτ έσταξε... μέλι για τον «Splash Brother», ο οποίος θα αγωνίζεται στη Φλόριντα μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο την ερχόμενη σεζόν στον μαγικό κόσμο του NBA.

Ο «φονικός» σουτέρ αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις στην περιφέρεια της ομάδας του Σποέλστρα και θα αποτελεί απειλή για κάθε άμυνα της λίγκας. Μαζί με τον «Greek Freak» και τον Μπαμ Αντεμπάγιο πρόκειται να συνθέσουν το νέο «Big Three» στην «Πόλη των Γιατρών» και ο κόουτς της ομάδας εστίασε τόσο στην καριέρα του Τόμπσον όσο και στην ικανότητά του έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν χρειάζεται να σχολιάσω πολύ το βιογραφικό αυτού του τύπου. Είναι σαφές ότι θα μας βοηθήσει. Δεν θα το επινοήσω εγώ—θα έχει τα σουτ του, και ακόμα κι αν δεν τα κάνει, θα εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Αν ο Κλέι Τόμπσον φύγει τρέχοντας από το γυμναστήριο στη μέση του αγώνα, ο αμυντικός του θα τον κυνηγήσει επειδή είναι επικίνδυνος έτσι. Επιπλέον, όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει στα πλέι οφ. Έχουμε έναν παγκόσμιας κλάσης σουτέρ στον Κλέι, ο οποίος το έχει κάνει όσο καλά το έχουν κάνει ελάχιστοι στην ιστορία του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε».