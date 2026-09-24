Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός και ο έρωτας δεν κάνει διακρίσεις...Ο Γκρεγκ Πόποβιτς παντρεύτηκε τη Μαίρη, πρώην σύζυγο του επί 17 χρόνια βοηθού του.

Η ζωή γράφει τα πιο απρόβλεπτα σενάρια, έτσι και αυτό του Γκρεγκ Πόποβιτς που κάνει τον γύρο των social media (ξανά) καθώς παντρεύτηκε την πρώην σύζυγο του επί χρόνια βοηθού προπονητή του στους Σαν Αντόνιο Σπερς, Μάικ Μπουντενχόλζερ!

Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του TMZ, οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου στο Τέξας, ενώ η σχετική άδεια γάμου κατατέθηκε στην κομητεία Μπέξαρ προκαλώντας... χάος με την είδηση αυτή.

Ο Πόποβιτς και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ συνεργάστηκαν στους Σπερς για σχεδόν δύο δεκαετίες. Μαζί κατέκτησαν τέσσερα πρωταθλήματα NBA, το 1999, το 2003, το 2005 και το 2007, ενώ οι Σπερς κατέκτησαν ακόμη ένα το 2014, μετά την αποχώρηση του Μπουντενχόλζερ από την ομάδα.

Ο άλλοτε συνεργάτης του θρυλικού προπονητή έφυγε το 2013 για να αναλάβει τους Ατλάντα Χοκς. Στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Φίνιξ Σανς. Το 2016 φέρεται να χώρισε από τη γυναίκα του και δεν έχει γίνει γνωστό πότε ήρθε κοντά με τον πρώην προπονητή των Σπερς, που αποχαιρέτησε τα παρκέ αφήνοντας πίσω του μία τεράστια κληρονομιά.

Θυμίζουμε πως 77χρονος ολοκλήρωσε την προπονητική του καριέρα το 2025, έπειτα από 29 σεζόν. Είναι ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του NBA. Ενώ μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο, παρέμεινε στους Σπερς ως πρόεδρος των αθλητικών δραστηριοτήτων της ομάδας και φαίνεται πως πλέον έχει αφιερωθεί στην προσωπική του ζωή...

