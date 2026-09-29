Γουεμπανιάμα για τους περσινούς τελικούς: «Είχα νύχτες που ήταν δύσκολο να βρω ύπνο»
Νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες από τον Γάλλο σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα! Ο 22χρονος παίκτης των Σπιρουνιών, που πέρυσι ήταν φιναλίστ του NBA και ηττήθηκαν με 4-1 στη σειρά των τελικών από τους Νιου Γιορκ Νικς μίλησε ενόψει της νέας σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και έδωσε το έναυσμα για μια αντίστοιχη και ακόμη πιο επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο.
Ακόμα, τόνισε πως προσωπικός του στόχος είναι τόσο οι νίκες όσο και η απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας. Ο υψηλόσωμος αστέρας των Τρικολόρ άνοιξε την καρδιά του και παραδέχθηκε πως πολλά βράδια δεν είχε ύπνο εξαιτίας της απώλειας του δαχτυλιδιού στους παρθενικούς του τελικούς.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουεμπανιάμα:
«Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από εμάς, θα αντιμετωπίζουμε κάθε ομάδα στον καλύτερό της εαυτό κάθε βράδυ, κανείς δεν θα εκπλήσσεται πλέον από τις εμφανίσεις μας. Κατακτήσαμε τα playoffs της Δυτικής Περιφέρειας πέρυσι και θέλουμε να τα πάμε εξίσου καλά αυτή τη σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε στη θέση που μας αξίζει. Αυτό ένιωθα ήδη όσο προχωρούσε η περασμένη σεζόν. Σήμερα, είμαστε ενωμένοι και έχουμε κίνητρο. Το έναυσμα είναι η νίκη και η εμπειρία. Είχα νύχτες που ήταν δύσκολο να βρω ύπνο. Πρέπει απλά να το αποδεχθείς και να το ξεπεράσεις. Δεν θέλουμε να κρυφτούμε από τίποτα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συναισθήματα».
Wembanyama on recovering from Finals loss:— Josh Paredes (@Josh810) September 28, 2026
"I've had nights where it's hard to find sleep. Hard emotions. Haunting, sometimes. There's a point where you accept that you have to feel all of it. We don't want to hide from anything. This is the reality of it." pic.twitter.com/Z0iqsp79V0
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