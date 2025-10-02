Νίκολα Γιόβιτς: Νέο τετραετές συμβόλαιο στους Χιτ έναντι 62.4 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Σέρβος φόργουρντ θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να «φουσκώνει» για τα καλά τα επόμενα τέσσερα χρόνια χάρη στο νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει στους Χιτ!
Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Νίκολα Γιόβιτς συμφώνησε για νέα τετραετής επέκταση με την ομάδα του Μαϊάμι, η οποία θα του αποφέρει άλλα 62.4 εκατομμύρια δολάρια.
Οι Χιτ τον επέλεξαν στο νούμερο 27 του draft το 2022 και έκτοτε αγωνίστηκε σε 107 ματς του NBA έχοντας κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.
Μέχρι στιγμής το rookie συμβόλαιο, έχει αποφέρει στον 22χρονο Σέρβο επτά εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο, το οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2026. Όμως με τη νέα επέκταση (και η οποία θα ισχύσει μετά το τέλος της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν) θα παραμείνει στο Μαϊάμι έως και το 2030.
