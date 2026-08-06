Ο ΝτεΜάρ Ντερόζαν μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γκρεγκ Πόποβιτς, όσο ήταν στους Σπερς.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ψάχνει ο πολύπειρος και ποιοτικός ΝτεΜάρ Ντερόζαν. Ο 36χρονος γκαρντ-φόργουορντ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, αλλά ακόμα δεν έχει συμφωνήσει με κάποια, παραμένοντας ως ένας από τους πιο «καυτούς» free agents.

Ο Ντερόζαν σε συνέντευξή του στο «7PM Brooklyn Podcast», μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο Αμερικανός είπε για τις ιδιαιτερότητες του θρυλικού coach, ο οποίος τους έδειχνε βίντεο με παιδιά σε τριτοκοσμικές χώρες που κρατούσαν καλάσνικοφ και σημασία δεν έχει η νίκη ή η ήττα, αλλά να είναι καλά η οικογένειά σου.

Όσα είπε ο Ντερόζαν

«Υπήρχαν μέρες που πηγαίναμε στην προπόνηση, νομίζοντας ότι θα ξεκινούσαμε κανονικά, αλλά ο κόουτς Ποπ μάς έδειχνε βίντεο από όσα συνέβαιναν σε κάποια χώρα του τρίτου κόσμου, όπου 13χρονα παιδιά εκπαιδεύονταν για να γίνουν δολοφόνοι κρατώντας καλάσνικοφ.

Μας έλεγε: "Εμείς έχουμε την ευκαιρία να ερχόμαστε εδώ, να παίζουμε μπάσκετ, να βγάζουμε εκατομμύρια δολάρια και να φροντίζουμε τις οικογένειές μας.

«Έκανε συχνά τέτοια πράγματα, για να μας βάζει τα πάντα στη σωστή τους διάσταση. Αυτός ήταν πραγματικά ο χαρακτήρας του, κάθε στιγμή.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς επέμενε πάντα ότι η οικογένεια και η ζωή έξω από το μπάσκετ έχουν απόλυτη προτεραιότητα: Το μπάσκετ ερχόταν πάντα τελευταίο. Πρώτα εσύ ως άνθρωπος. Η οικογένειά σου και όλα τα υπόλοιπα προηγούνταν του μπάσκετ.

Μας έλεγε: "Όλα αυτά με το μπάσκετ δεν είναι τίποτα. Δεν με νοιάζουν οι νίκες και οι ήττες. Δεν με νοιάζουν και τα πρωταθλήματα. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι: Πώς είσαι; Πώς είναι η οικογένειά σου; Πώς είναι τα παιδιά σου;"».