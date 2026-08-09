Ο Ντον Νέλσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής στο NBA.

Μία από τις σπουδαίες μορφές στην ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο Ντον Νέλσον, Hall of Famer, πέντε φορές πρωταθλητής του NBA ως παίκτης και τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της λίγκας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η οικογένειά του, ενημερώνοντας πως ο Νέλσον έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και είχε επιλέξει να ζει στη Χαβάη μαζί με τη σύζυγό του.

Η οικογένειά του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το πρωί της Κυριακής, ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους, Ντον Νέλσον, έφυγε ειρηνικά για να συναντήσει τον Κύριο, έχοντας γύρω του την αγαπημένη του οικογένεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας του εβδομάδας, φίλοι και συγγενείς τον περιέβαλλαν με αγάπη, μοιράστηκαν μαζί του την ευλογία της φιλίας του και αναπολήσαν πολύτιμες αναμνήσεις.»