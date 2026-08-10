Γουεμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Φουρνιέ συμπαίκτη στους Σπερς, μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα ματς»
Σε παιχνίδι με γρήγορες ερωτήσεις και ακόμα πιο γρήγορες απαντήσεις, ο Βίκτρο Γουεμπανιάμα, αναφέρθηκε στον Εβάν Φουρνιέ.
Συγκεκριμένα ο «Γουέμπι», ρωτήθηκε για τον ποιον Γάλλο θα ήθελε να έχει συμπαίκτη στους Σπερς και απάντησε τον παίκτη του Ολυμπιακού.
Μάλιστα σε προηγούμενη ερώτηση, συμφώνησε πως μπορεί να σκοράρει 100 πόντους σε έναν αγώνα.
Quick fire Q&A with Victor Wembanyama!— Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) August 9, 2026
🇫🇷: Do you have LeBron James' phone number?
👽: No.
🇫🇷: I think you can score more than 100 points in a single game. Do you agree with me?
👽: I agree, yeah.
🇫🇷: What's the main thing you worked on the most this summer?
👽: It's...um, I… pic.twitter.com/695CePw6jm
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