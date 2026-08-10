Γουεμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Φουρνιέ συμπαίκτη στους Σπερς, μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα ματς»

Γουεμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Φουρνιέ συμπαίκτη στους Σπερς, μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα ματς»

Γουεμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Φουρνιέ συμπαίκτη στους Σπερς, μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα ματς»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα απάντησε σε γρήγορο Q&A πως θα ήθελε για Γάλλο συμπαίκτη στους Σπερς, τον Εβάν Φουρνιέ.

Σε παιχνίδι με γρήγορες ερωτήσεις και ακόμα πιο γρήγορες απαντήσεις, ο Βίκτρο Γουεμπανιάμα, αναφέρθηκε στον Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα ο «Γουέμπι», ρωτήθηκε για τον ποιον Γάλλο θα ήθελε να έχει συμπαίκτη στους Σπερς και απάντησε τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Μάλιστα σε προηγούμενη ερώτηση, συμφώνησε πως μπορεί να σκοράρει 100 πόντους σε έναν αγώνα.

 

@Photo credits: Fiba
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     