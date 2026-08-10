Γουεμπανιάμα: «Θα ήθελα τον Φουρνιέ συμπαίκτη στους Σπερς, μπορώ να σκοράρω 100 πόντους σε ένα ματς»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα απάντησε σε γρήγορο Q&A πως θα ήθελε για Γάλλο συμπαίκτη στους Σπερς, τον Εβάν Φουρνιέ.

Σε παιχνίδι με γρήγορες ερωτήσεις και ακόμα πιο γρήγορες απαντήσεις, ο Βίκτρο Γουεμπανιάμα, αναφέρθηκε στον Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα ο «Γουέμπι», ρωτήθηκε για τον ποιον Γάλλο θα ήθελε να έχει συμπαίκτη στους Σπερς και απάντησε τον παίκτη του Ολυμπιακού.

Μάλιστα σε προηγούμενη ερώτηση, συμφώνησε πως μπορεί να σκοράρει 100 πόντους σε έναν αγώνα.