O Ράσελ Γουέστμπρουκ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη αναφορικά και με τη σχέση του NBA με τη μόδα με τις εκκεντρικές του επιλογές.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση μετά από 18 σεζόν στο NBA, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο διακρίσεις, ενώ αφήνει πίσω του σαν παρακαταθήκη μια προσωπικότητα που δύσκολα χωρούσε σε καλούπια. Όμως, στην κληρονομιά του δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο το βραβείο MVP του 2017, τα 209 triple-doubles ή οι 31.6 πόντοι, 10.7 ριμπάουντ και 10.4 ασίστ εκείνης της ιστορικής σεζόν. Θα υπάρχει και μια άλλη, λιγότερο στατιστική κληρονομιά. Ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε το τι σημαίνει να είσαι NBAer εκτός παρκέ.

Ίσως η καλύτερη λέξη για να περιγράψει ολόκληρη τη φιλοσοφία του να είναι δύο απλές λέξεις: Why not? «Όποτε υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, έχω μια εύκολη απάντηση: Why not?», είχε πει ο ίδιος και έτσι ακριβώς υποστήριζε κάθε του στυλιστική επιλογή.

Όταν τα κουστούμια στο NBA ήταν... νόμος

Για να καταλάβει κανείς πόσο διαφορετικός ήταν ο Γουέστμπρουκ, πρέπει να θυμηθεί το NBA στο οποίο μπήκε το 2008. Ο κώδικας ενδυμασίας του Ντέιβιντ Στερν ήταν ακόμη σε ισχύ και οι παίκτες έπρεπε να εμφανίζονται στους αγώνες με κοστούμια. Μια απόφαση που πολλοί θεώρησαν πως στόχευε στο να κόψει τα φαρδιά, hip-hop ρούχα και τις XXL φανέλες του Άλεν Άιβερσον. Ο Ρας, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ακολούθησε τους κανόνες. Δεν ήταν ακόμη ο άνθρωπος που θα έκανε τους φωτογράφους να περιμένουν κάθε βράδυ στην είσοδο του γηπέδου, ενώ ένα cardigan με ρίγες θεωρούνταν σχεδόν... ρίσκο.

Όλα άλλαξαν στους Τελικούς του 2012 απέναντι στο Μαϊάμι. Ο Γουέστμπρουκ εμφανίστηκε στις συνεντεύξεις Τύπου με... παρδαλά πουκάμισα συνδυασμένα με κόκκινα γυαλιά χωρίς φακούς. Το ίντερνετ «έπεσε» να τον φάει. Τα αθλητικά blogs χαρακτήριζαν τα outfits του «ζαλιστικά» και «παράλογα», ενώ ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ σχολίαζε στο Inside the NBA ότι ο πλέι μέικερ των Θάντερ έμοιαζε να ψωνίζει από τα καλάθια των προσφορών.

Έκτοτε όλα άλλαξαν. Στην αρχή οι επιλογές του μπορεί να ήταν παράδοξες ή τα ρούχα, τα χρώματα και τα υφάσματα να μην ταίριαζαν μεταξύ τους, όμως εκείνος ρίσκαρε και το έκανε μέρος της προσωπικότητάς του, ειδικά τη στιγμή που άπαντες επέλεγαν καλοφτιαγμένα κουστούμια. Μετά τον Ντένις Ρόντμαν, που αναμφίβολα ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του στα '80s και στα '90s, ο Γουέστμπρουκ δεν δίστασε να τολμήσει ουκ ολίγες φορές εισάγοντας το gender-fluid στυλ πολύ πριν γίνει τάση, φορώντας φούστες και κοντά μπλουζάκια.

Οι διακρίσεις εκτός παρκέ

Η δικαίωση δεν άργησε να έρθει. Το 2017, το Sports Illustrated τον ανακήρυξε τον πιο καλοντυμένο αθλητή στον κόσμο, ενώ από το 2016 έως το 2019 σάρωσε τα σχετικά βραβεία των ίδιων των παικτών (NBPA). Έγινε τακτικός θαμώνας στην πρώτη σειρά των Εβδομάδων Μόδας στο Παρίσι (περπατώντας μάλιστα και στο σόου της Feng Chen Wang), απέκτησε προσωπική φιλία με την Άννα Γουίντουρ της Vogue με την οποία συζητούσε για μόδα και τένις, ενώ εμφανίστηκε στο Met Gala με Thom Browne κεντημένο κοστούμι, μαύρη φούστα κι ένα διχτυωτό ημίψηλο καπέλο.

Russell Westbrook drip 💧 at the Met Gala pic.twitter.com/54pVy3q5R8 — J 🐳 (@216chels) May 3, 2022

Παράλληλα, μετέτρεψε την αγάπη του σε business, λανσάροντας το δικό του επιτυχημένο streetwear brand, το Honor the Gift, αλλά και capsule συλλογές με brands όπως η True Religion.

To απόλυτο... τρολάρισμα στον Ντουράντ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήρθε το 2016, όταν αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Κέβιν Ντουράντ μετά την αποχώρησή του από την Οκλαχόμα. Ο Γουέστμπρουκ εμφανίστηκε με πορτοκαλί γιλέκο που έγραφε «Official Photographer». Το timing ήταν τέλειο για να θεωρηθεί τρολάρισμα προς τον πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος είχε φωτογραφίσει το Super Bowl λίγους μήνες νωρίτερα.

Ο Ρας, όμως, αρνήθηκε ότι υπήρχε κάποιο κρυφό μήνυμα. «Δεν φοράω τίποτα για κανέναν. Φοράω ό,τι θέλω, όποτε θέλω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γουέστμπρουκ δεν ήταν απλώς ένας κορυφαίος NBAer με τρελά στατιστικά, αλλά άλλαξε το ίδιο το περιβάλλον γύρω από τους παίκτες με το εκκεντρικό στυλ του.

Ο διάδρομος από τα αποδυτήρια μέχρι το παρκέ, το περίφημο tunnel, μετατράπηκε σταδιακά σε μια μικρή πασαρέλα. Οι κάμερες άρχισαν να περιμένουν τους παίκτες πριν από το παιχνίδι σχεδόν όσο περίμεναν τις δηλώσεις τους μετά από αυτό. Σήμερα, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ εμφανίζεται με σπάνια designer κομμάτια, ο Κάιλ Κούζμα έχει γίνει viral για ένα υπερβολικά oversized ροζ ρούχο και πολλοί παίκτες χτίζουν ολόκληρη προσωπική ταυτότητα γύρω από το στιλ τους.

Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν είχε φάει τα «πρώτα βέλη» του χλευασμού πριν από μία δεκαετία. Δεν τον ένοιαξε ποτέ αν ένα outfit θεωρήθηκε αποτυχία. «Ό,τι φορέσω, το αγαπάω. Δεν έχω μετανοιώσει ποτέ για τίποτα», έλεγε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από κάθε παιχνίδι ο Ρας χάριζε τα ρούχα του σε φιλανθρωπίες ή τα δώριζε στους φίλους του προκειμένου πέρα από μία καλή πράξη, να ετοιμάσει και το νέο... outfit που θα τραβούσε τα βλέμματα και δεν θα έμοιαζε σε τίποτα με το προηγούμενο.