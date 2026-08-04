Φαίνεται πως οι Λέικερς είναι δυνατά στη μάχη για την απόκτηση του Κλέι Τόμπσον.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει γύρω από τον Κλέι Τόμπσον και το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν. Ο ίδιος, είχε εκφράσει την επιθυμία του να κλείσει την καριέρα του στους Γουόριορς, στην ομάδα που έγραψε ιστορία, όμως για την ώρα η ομάδα που τον έχει προσεγγίσει, είναι οι Χιτ.

Πάντως σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα στο κόλπο έχουν μπει για τα καλά οι Λέικερς και έχουν καλές πιθανότητες να τον κάνουν κάτοικο Λος Άντζελες. Άλλωστε ο φοβερός σουτέρ κατάγεται από το LA.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Κλέι Τόμπσον είχε μ.ο 11.7 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αγώνα. Ένα από τα ονόματα που κάνουν... θόρυβο αυτό το καλοκαίρι, αφού αρκετός κόσμος περιμένει να δει σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο παίκτης. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα με τη φανέλα των Γουόριορς και θα ψάξει και το 5ο.