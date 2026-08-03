Οι Καβαλίερς έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Τζέιμς Χάρντεν για να παραμείνει κάτοικος Κλίβελαντ, ωστόσο αυτό ακόμα δεν έχει επισημοποιηθεί.

Μετά από 2.5 σεζόν στους Κλίπερς, ο Τζέιμς Χάρντεν τον Φεβρουάριο του 2026, έγινε κάτοικος Κλίβελαντ για λογαριασμό των Καβαλίερς. Ο βετεράνος γκαρντ ήταν κομβικός για την ομάδα του τόσο στη regular season του NBA, όσο και στα playoffs, όπου οι «Καβς» έφτασαν μέχρι τους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Χάρντεν φαίνεται ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τους Καβαλίερς για να παραμείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα, ωστόσο δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα κάτι. Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, φαίνεται πως υπάρχει λόγος που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι.

Η ομάδα του Κλίβελαντ καθυστερεί σκόπιμα την επίσημη ανακοίνωση, προκειμένου να διατηρήσει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το salary apron και να έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ακόμη έναν βασικό παίκτη στο ρόστερ.

Πρώτος στόχος των «Καβς» ήταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα, ωστόσο φαίνεται πως πλέον η πρώτη επιλογή, είναι ο Πέιτον Γουάτσον των Νάγκετς.