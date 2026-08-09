Ο Αϊζάια Στιούαρτ μίλησε για την αποχώρησή του από τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Οι Πίστονς είχαν μία φανταστική regular season στο NBA τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν μπόρεσαν να δείξουν το ίδιο καλό πρόσωπο στα playoffs. Ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας, αποχώρησε για τους Γκρίζλις και φαίνεται ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος με τη στάση του Ντιτρόιτ.

Ο λόγος για τον Αϊζάια Στιούαρτ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο «Andscape», είπε ότι θέλει να είναι κάπου που νιώθει ότι τον θέλουν και πως βρέθηκε σε μία κατάσταση που δεν ήταν ευχάριστη.

Όσα είπε ο Στιούαρτ

«Γλυκόπικρα συναισθήματα. Είχαμε μια εξαιρετική σεζόν. 60 νίκες. Πρώτοι στην Ανατολή. Και έτσι φανταζόμουν πάντα το Ντιτρόιτ από τη στιγμή που επιλέχθηκα στο Draft – να επαναφέρουμε την ταυτότητα και τη σκληράδα που χαρακτήριζαν την ομάδα. Νιώθω ότι το καταφέραμε στην κανονική περίοδο. Στα playoffs, όμως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως τα είχαμε σχεδιάσει ή συζητήσει.

Όταν κάποια πράγματα είναι πέρα από τον έλεγχό σου, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσευχηθείς. Βρέθηκα σε μια κατάσταση όπου δουλεύεις τόσο σκληρά και έχεις έναν στόχο, δίνεις τα πάντα για κάτι και, παρ’ όλα αυτά, δεν είσαι σε θέση να πάρεις μια συγκεκριμένη ευκαιρία ή να απολαύσεις την ανταμοιβή για την οποία προσπάθησες τόσο πολύ.»

«Δεν ξέρεις το γιατί και αυτό μπορεί να σε κάνει να αμφισβητείς τον εαυτό σου και να αγχώνεσαι, εξαιτίας του πάθους και της αγάπης που έχεις για το παιχνίδι. Νιώσαμε ότι το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να προσευχηθούμε. Θα προτιμούσα να είμαι εκεί που με θέλουν, παρά να γυρίσω πίσω σε μία κατάσταση όπου δεν είναι το καλύτερο για μένα».