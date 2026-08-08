Ο Μαρκίφ Μόρις θέλει να γίνει ξανά συμπαίκτης με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και να πάει να παίξει στους Σίξερς.

Οι Σίξερς έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, με στόχο την κορυφή του NBA. Η είδηση της μεταγραφής του ΛεΜπρόν Τζέιμς «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο, με τον Κέβιν Λοβ να εκφράζει την επιθυμία του να πάει στη Φιλαδέλφεια, για να παίξει ξανά με τον «βασιλιά».

Μετά από αυτή την είδηση, ένας άλλος πρώην συμπαίκτης του ΛεΜπρόν, αποφάσισε να κινητοποιηθεί μέσω των social media. Ο λόγος για τον Μαρκίφ Μόρις, ο οποίος «απάντησε» έμμεσα στον Λοβ και εξέφρασε το ενδιαφέρον του να πάρει μεταγραφή στους Σίξερς.

Η ανάρτηση του Μόρις

«Αν είναι κάποιος που θα πάρει την τελευταία θέση στο ρόστερ για βετεράνο, αυτός θα είμαι εγώ! Μεγάλωσα στη Φίλι».

Shiddd if it’s anybody getting that last Vet roster spot it’s gonna be me! Philly raised!!! https://t.co/QZPs25JKVR August 7, 2026

Ο Μαρκίφ Μόρις είχε αγωνιστεί μαζί με τον Τζέιμς στους Λέικερς, ενώ τον τελευταίο χρόνο είναι χωρίς ομάδα. Ο 36χρονος παραμένει free agent και ίσως να κάνει ότι περνάει από το χέρι του, για να πάει στη Φιλαδέλφεια.