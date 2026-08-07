Μπράουν: «Πέταξα το κινητό μου όταν έμαθα την ανταλλαγή στους Σίξερς»

Ο Τζέιλεν Μπράουν άνοιξε τα χαρτιά του μετά την ανταλλαγή του από τους Σέλτικς στους Σίξερς, αποκαλύπτοντας πως η πρώτη του αντίδραση ήταν να πετάξει το κινητό του από την άλλη άκρη του δωματίου.

Δέκα χρόνια στη Βοστώνη, ένα πρωτάθλημα, αμέτρητες μάχες και τελικά ένα τέλος που δεν περίμενε. Ο Τζέιλεν Μπράουν παρουσιάστηκε από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς και δεν έκρυψε πως η ανταλλαγή του από τους Σέλτικς τον επηρέασε έντονα, παρότι πλέον κοιτάζει μόνο το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Mάλιστα, στο πλαίσιο της παρουσίασής του τον συνόδευσε ο παππούς του δίνοντας ακόμα πιο συμβολικό χαρακτήρα στη νέα του ομάδα. Ο νέος σταρ των Σίξερς μεταξύ άλλων παραδέχθηκε πως η πρώτη του αντίδραση όταν ενημερώθηκε για το trade ήταν έντονη. «Όταν έμαθα για την ανταλλαγή μου, πέταξα το κινητό μου στην άλλη άκρη του δωματίου», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την παρουσίασή του, εξηγώντας πως το φετινό καλοκαίρι ξεπέρασε κάποια όρια.

Jaylen Brown and his grandfather do their signature handshake at JB’s Sixers press conference 🤝



(via @NBA) pic.twitter.com/vtqoIHaxd3 August 6, 2026

«Επιλέγω να επικεντρώνομαι σε αυτά που μπορώ να ελέγξω. Αυτό το καλοκαίρι ξεπεράστηκαν κάποια όρια. Ένιωσα ότι κάποιοι επιτέθηκαν ακόμη και στον χαρακτήρα μου. Κάποιος έφτασε στο σημείο να πει ότι έχω κάποια ασθένεια. Ίσως κάποια μέρα αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες και όσα έγιναν στο παρασκήνιο», τόνισε ο Μπράουν.

“I’m not even sure. When I first got traded, I just threw my phone across the room.”



Jaylen Brown on who called him first after he got traded to the Sixers 😅



(via @sixers) pic.twitter.com/VahMLPmDTZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 6, 2026

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να παρασυρθεί σε δημόσια αντιπαράθεση με την πρώην ομάδα του. «Υπάρχουν πολλές εικασίες, αλλά δεν αισθάνομαι την ανάγκη να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι συγκεντρωμένος μόνο σε ό,τι έχω μπροστά μου. Ήταν μια τρελή μετάβαση, αλλά τίποτα δεν με εξέπληξε πραγματικά. Υπήρχαν συζητήσεις τόσο δημόσια όσο και μέσα στον οργανισμό και φυσικά το να ανταλλάσσεσαι σε μια ομάδα που ήταν αντίπαλός σου για δέκα χρόνια ήταν κι αυτό μια διαδικασία. Έγιναν πολλά, αλλά αυτό συμβαίνει κάθε μέρα σε πολλούς ανθρώπους. Αλλάζουν πόλη, μετακομίζουν, συνεχίζουν τη ζωή τους. Δεν παραπονιέμαι. Έτσι έχουν τα πράγματα και προχωράμε», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στη σχέση του με τον Τζέισον Τέιτουμ, καθώς οι δυο τους αποτέλεσαν για χρόνια το πρόσωπο των Σέλτικς. Ο Μπράουν αποκάλυψε πως δεν έχει μιλήσει με τον πρώην συμπαίκτη του μετά την ανταλλαγή, ωστόσο τόνισε πως ο σεβασμός παραμένει δεδομένος.

«Δεν έχουμε μιλήσει. Κατακτήσαμε μαζί ένα πρωτάθλημα. Όταν έχεις ζήσει κάτι τέτοιο με κάποιον, δημιουργείται ένας δεσμός και μια κοινή κληρονομιά. Σε κάθε σχέση υπάρχουν καλές και κακές στιγμές, αλλά από τη δική μου πλευρά υπάρχει μόνο σεβασμός», ανέφερε. «Εκτός από τις φορές που θα παίζει απέναντι στους Σίξερς, εύχομαι να τα πηγαίνει καλά. Για μένα όλα βασίζονται στον σεβασμό», συμπλήρωσε.

“We won a championship together… On my end, nothing but respect, besides when he plays the Sixers.”



Jaylen Brown on his relationship with Jayson Tatum 👀



(via @sixers) pic.twitter.com/JVSZ49Ywp5 August 6, 2026

Φυσικά, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του θα είναι η συνεργασία με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, από τον οποίο θέλει να απορροφήσει όσο περισσότερη γνώση γίνεται. «Θέλω να είμαι ο πρώτος στο γήπεδο, να δουλεύω στο βίντεο και να μάθω όσα περισσότερα μπορώ από τον ΛεΜπρόν, τόσο για όσα έχει περάσει μέσα στο παρκέ όσο και έξω από αυτό. Λατρεύω να μαθαίνω και ανυπομονώ να απορροφήσω κάθε γνώση που μπορεί να μου προσφέρει».