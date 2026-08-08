Ο Ρόις Γουάιτ γίνεται ο δεύτερος πρώην NBAer μετά τον Ένες Καντέρ, που δηλώνει συμμετοχή για το WNBA.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Ένες Καντέρ, να δηλώσει συμμετοχή για το Draft του WNBA το 2027. Μετά από αυτή τη κίνηση του Τούρκου, ήταν σειρά ενός ακόμη παλιού NBAer να δηλώσει συμμετοχή στη γυναικεία λίγκα.

Ο λόγος για τον Ρόις Γουάιτ, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις, με τις οποίες αναφέρει ότι προσδιορίζεται κάποιες φορές σαν γυναίκα και έτσι θα δηλώσει και εκείνος συμμετοχή στο Draft του WNBA.

Όσα δήλωσε ο Γουάιτ

«Είμαι τρανς. Είμαι γυναίκα. Αυτοπροσδιορίζομαι ως άτομο που κάποιες φορές προσδιορίζεται ως γυναίκα για τους σκοπούς του μπάσκετ, του επαγγελματικού μπάσκετ, οπότε θα δηλώσω συμμετοχή και στο draft του WNBA το 2027.

Νομίζω ότι θα ήμουν ασταμάτητος. Όμως είμαι παίκτης που βάζει την ομάδα πάνω απ’ όλα. Είμαι παίκτης που προτιμά να πασάρει. Κάνω τις μικρές, σημαντικές δουλειές. Στο Iowa State University ηγήθηκα της ομάδας μου και στις πέντε βασικές στατιστικές κατηγορίες, οπότε μπορώ να κάνω λίγο απ’ όλα. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται ο προπονητής. Θα κάνω ό,τι χρειάζονται τα κορίτσια… Νομίζω ότι είναι το δίκαιο».