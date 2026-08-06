Ο Άντονι Ντέιβις έχει συμβόλαιο με τους Γουίζαρντς και φαίνεται πως μέσα στη σεζόν, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πιθανή ανανέωση.

Τις τελευταίες σεζόν οι Γουίζαρντς δεν έχουν δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο στο NBA, κάτι το οποίο θέλουν να αλλάξουν. Η ομάδα της Ουάσινγκτον έχει αρκετούς νεαρούς ταλαντούχους παίκτες, ενώ μπροστάρηδες αναμένεται να είναι ο Τρέι Γιανγκ και ο Άντονι Ντέιβις.

Στην περίπτωση του Ντέιβις, υπάρχει κουβέντα για το αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, καθώς από την Πέμπτη (06/08) έχει δικαίωμα να το επεκτείνει. Παρότι θα μπορούσε να γίνει κάποιο deal προτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα, σύμφωνα με το «The Athletic», ο 33χρονος φόργουορντ/σέντερ και οι Ουίζαρντς, θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους τα επόμενα χρόνια, μέσα στη σεζόν.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Ντέιβις είχε πάει από τους Μάβερικς στους «μάγους» τον Φεβρουάριο, ωστόσο λόγω τραυματισμών δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.