ΛεΜπρόν: «Trust the process»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει μπει για τα... καλά στο κλίμα των Σίξερς, κάτι που φάνηκε από την ανάρτηση του.

O ΛεΜπρόν Τζέιμς μετακόμισε στους Σίξερς και δεν σταματά να παλεύει για άλλο ένα δαχτυλίδι. Ο King James θα ψάξει το πέμπτο δαχτυλίδι της καριέρας του, θέλοντας να οδηγήσει ξανά τη Φιλαδέλφεια στη γη της Επαγγελίας μετά τα 80s και το τελευταίο τους πρωτάθλημα

Εκεί θα βρει τους Μάξεϊ, Εμπίντ και Έτζκομπ και Τζέιλεν Μπράουν, ενώ ο head coach Νικ Νερς έδειξε πως ο Τζέιμς θα παίρνει αρκετό χρόνο ως point guard.

O θρύλος του ΝΒΑ και νέο απόκτημα των Σίξερς με ανάρτηση του έδειξε πως ήδη συνηθίζει στη Φιλαδέλφεια, αφού έγραψε «trust the process» σε φωτογραφία των Εμπίντ και Έτζκομπ, ένα πολύ διάσημο σλόγκαν για την ομάδα τα προηγούμενα χρόνια.

Τότε που οι Σίξερς έκαναν κακές σεζόν όμως έπαιρναν τα κορυφαία picks του draft για να φτιάξουν ανταγωνιστική ομάδα. Ένα από αυτά ήταν και ο Τζοέλ Εμπίντ που αποτελεί τον ηγέτη της ομάδας για πολλά χρόνια.