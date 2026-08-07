Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διαμάχη του Λούκα Ντόντσιτς με την πρώην αρραβωνιαστικιά του, Άννα Μαρία Γκόλτες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η Σλοβένα κατέθεσε νέα αγωγή στη χώρα τους.

Η προσωπική ζωή του Λούκα Ντόντσιτς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με τη δικαστική διαμάχη που έχει ανοίξει με την πρώην σύντροφό του, Άννα Μαρία Γκόλτες, να αποκτά νέα διάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «TMZ Sports», η Γκόλτες κατέθεσε νέα προσφυγή στη Σλοβενία, διεκδικώντας συνολικά 50 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του διακανονισμού της υπόθεσης. Από το ποσό αυτό, τα 40 εκατομμύρια φέρεται να αφορούν την ίδια, ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατομμύρια προορίζονται για τις δύο κόρες του πρώην ζευγαριού.

Παράλληλα, η νέα δικαστική κίνηση δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό σκέλος. Η πρώην αρραβωνιαστικιά του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς φέρεται να ζητά και περιορισμό των δικαιωμάτων επιμέλειας του Ντόντσιτς. Αυτή τη στιγμή ο Σλοβένος περνά με τα παιδιά του τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα, όμως το αίτημα προβλέπει τη μείωση του χρόνου αυτού σε μία ημέρα εβδομαδιαίως.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Γκόλτες να αποσύρει την αίτηση διατροφής που είχε καταθέσει στην Καλιφόρνια, υποστηρίζοντας τότε ότι επιθυμούσε να επιλυθεί η διαφορά «φιλικά και με κοινή συμφωνία», έχοντας ως προτεραιότητα το συμφέρον των παιδιών τους. Ο Ντόντσιτς και η Γκόλτες υπήρξαν ζευγάρι για περίπου δέκα χρόνια και απέκτησαν δύο κόρες, τη δίχρονη Γκαμπριέλα και την επτά μηνών Ολίβια, πριν ο αρραβώνας τους λυθεί νωρίτερα μέσα στο 2026.

Από την πλευρά του, ο 27χρονος άσος είχε υποστηρίξει εξαρχής ότι η Καλιφόρνια δεν αποτελούσε το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς τα παιδιά διαμένουν μόνιμα στη Σλοβενία και οι σχετικές διαδικασίες για την επιμέλεια και τη διατροφή είχαν ήδη ξεκινήσει εκεί. Μάλιστα, ο Ντόντσιτς επέλεξε να μην ενισχύσει την εθνική Σλοβενίας το φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να βρίσκεται περισσότερο κοντά στις κόρες του και να ασχοληθεί με την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης. Παρά τις προσωπικές εξελίξεις, ο ηγέτης των Λέικερς συνεχίζει να προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, καθώς αναμένεται να φιλοξενήσει στη Σλοβενία ολόκληρη την ομάδα του Λος Άντζελες για τετραήμερο προπονητικό καμπ αργότερα μέσα στον Αύγουστο.